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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
387 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257012
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Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для обеспечения стабильной работы электроприборов в условиях нестабильного энергоснабжения. Данный ИБП отличается универсальностью благодаря своему форм-фактору Rack/Tower, что позволяет удобно размещать устройство в серверных стойках или использовать в качестве напольной модели.
С полной мощностью в 10 000 ВА и активной мощностью 10 000 Вт, этот ИБП обеспечивает эффективное питание для критически важных систем и устройств. Его топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную стабильность и чистую синусоиду формы напряжения, что особенно важно для чувствительного электронного оборудования.
ИБП от CyberPower предлагает продуманную защиту не только электроприборов, но и сетевого оборудования, благодаря включенной защите локальной сети и телефонной линии. Обладая 9 розетками, из которых 4 работают от батареи, данный ИБП обеспечивает гибкость в распределении нагрузки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что повышает уровень безопасности подключенного оборудования в ситуациях резких скачков напряжения.
Устройство весит 24 кг, что позволяет его перемещение и установку одной или двумя людьми. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы чувствительных систем или запуска резервных генераторов. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователю уверенность в бесперебойной работе своего оборудования.
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для обеспечения стабильной работы электроприборов в условиях нестабильного энергоснабжения. Данный ИБП отличается универсальностью благодаря своему форм-фактору Rack/Tower, что позволяет удобно размещать устройство в серверных стойках или использовать в качестве напольной модели.
С полной мощностью в 10 000 ВА и активной мощностью 10 000 Вт, этот ИБП обеспечивает эффективное питание для критически важных систем и устройств. Его топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную стабильность и чистую синусоиду формы напряжения, что особенно важно для чувствительного электронного оборудования.
ИБП от CyberPower предлагает продуманную защиту не только электроприборов, но и сетевого оборудования, благодаря включенной защите локальной сети и телефонной линии. Обладая 9 розетками, из которых 4 работают от батареи, данный ИБП обеспечивает гибкость в распределении нагрузки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что повышает уровень безопасности подключенного оборудования в ситуациях резких скачков напряжения.
Устройство весит 24 кг, что позволяет его перемещение и установку одной или двумя людьми. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы чувствительных систем или запуска резервных генераторов. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователю уверенность в бесперебойной работе своего оборудования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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