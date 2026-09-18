Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819)
Oklick HS-L200 – компьютерная гарнитура, которая идеально подойдет для любителей качественного звука и комфортного использования. Наушники оснащены динамиками, поворотным микрофоном и регулятором громкости на проводе. Мягкие амбушюры с плотным наполнителем позволяют использовать наушники продолжительное время без дискомфорта и излишнего давление на уши. Главной особенностью гарнитуры HS-L200 являются динамики размером 40 мм, которые создают мощное и чистое звучание. Они обладают хорошим частотным диапазоном от 20 Гц до 20 000 Гц и качественным стерео звуком, который подходит как для игр, так и для музыки Подключение к устройству осуществляется через два стандартных разъема 3,5 мм. В комплекте к наушникам идет адаптер USB/3,5 мм. Длина кабеля составляет 2,2 метра. Проводное подключение наушников гарантирует стабильное соединение и отсутствие проблем с потерей сигнала. Наушники легкие, имеют минималистичный дизайн и подходят для длительного использования. Отличный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт при продолжительной и непрерывной работе.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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