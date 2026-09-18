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Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819)

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Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 1
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 2
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 3
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 4
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 5
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 6
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 7
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 8
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 9
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 10
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 11
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 12
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 13
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 14
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 15
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 16
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 17
Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 8
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 9
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 10
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 11
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 12
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 13
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 14
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 15
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 16
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 17
  • Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256889
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный, красный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
529

Описание товара Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819)

Oklick HS-L200 – компьютерная гарнитура, которая идеально подойдет для любителей качественного звука и комфортного использования. Наушники оснащены динамиками, поворотным микрофоном и регулятором громкости на проводе. Мягкие амбушюры с плотным наполнителем позволяют использовать наушники продолжительное время без дискомфорта и излишнего давление на уши. Главной особенностью гарнитуры HS-L200 являются динамики размером 40 мм, которые создают мощное и чистое звучание. Они обладают хорошим частотным диапазоном от 20 Гц до 20 000 Гц и качественным стерео звуком, который подходит как для игр, так и для музыки Подключение к устройству осуществляется через два стандартных разъема 3,5 мм. В комплекте к наушникам идет адаптер USB/3,5 мм. Длина кабеля составляет 2,2 метра. Проводное подключение наушников гарантирует стабильное соединение и отсутствие проблем с потерей сигнала. Наушники легкие, имеют минималистичный дизайн и подходят для длительного использования. Отличный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт при продолжительной и непрерывной работе.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L200 черный/красный (Y-819)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный, красный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Oklick HS-L200 – компьютерная гарнитура, которая идеально подойдет для любителей качественного звука и комфортного использования. Наушники оснащены динамиками, поворотным микрофоном и регулятором громкости на проводе. Мягкие амбушюры с плотным наполнителем позволяют использовать наушники продолжительное время без дискомфорта и излишнего давление на уши. Главной особенностью гарнитуры HS-L200 являются динамики размером 40 мм, которые создают мощное и чистое звучание. Они обладают хорошим частотным диапазоном от 20 Гц до 20 000 Гц и качественным стерео звуком, который подходит как для игр, так и для музыки Подключение к устройству осуществляется через два стандартных разъема 3,5 мм. В комплекте к наушникам идет адаптер USB/3,5 мм. Длина кабеля составляет 2,2 метра. Проводное подключение наушников гарантирует стабильное соединение и отсутствие проблем с потерей сигнала. Наушники легкие, имеют минималистичный дизайн и подходят для длительного использования. Отличный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт при продолжительной и непрерывной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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