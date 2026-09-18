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Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный

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Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный - фото 1
  • Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный - фото 2
  • Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный - фото 3
  • Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255456
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
кабель / документация
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.08

Описание товара Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный

Клавиатура A4Tech Bloody B800 обладает чрезвычайно коротким временем отклика (всего 0.2 мс). Это достигается благодаря использованию технологии LK Light Strike, основанной на работе оптических переключателей. Игроку это дает преимущество в скорости, которое поможет оставить позади любого соперника. A4Tech Bloody B800 имеет классическую конструкцию, включающую 104 клавиш, среди которых есть мультимедийные. Подключение к ПК осуществляется при помощи кабеля, через USB. Лаконичный дизайн и красивая оранжевая подсветка позволят этой клавиатуре занять достойное место в комнате заядлого геймера. Даже стук механических клавиш не оставит его равнодушным. При желании устройство можно использовать и для набора текста.

Отзывы о товаре Клавиатура A4 Bloody B800 серый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
кабель / документация
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech Bloody B800 обладает чрезвычайно коротким временем отклика (всего 0.2 мс). Это достигается благодаря использованию технологии LK Light Strike, основанной на работе оптических переключателей. Игроку это дает преимущество в скорости, которое поможет оставить позади любого соперника. A4Tech Bloody B800 имеет классическую конструкцию, включающую 104 клавиш, среди которых есть мультимедийные. Подключение к ПК осуществляется при помощи кабеля, через USB. Лаконичный дизайн и красивая оранжевая подсветка позволят этой клавиатуре занять достойное место в комнате заядлого геймера. Даже стук механических клавиш не оставит его равнодушным. При желании устройство можно использовать и для набора текста.
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Доставка
Отзывы


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