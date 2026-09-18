Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
138
Увеличение, крат
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250394
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для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
138
Увеличение, крат
1.8
Материал ручки
пластик
Дополнительно
12 светодиодов
Габариты
200х300х35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D13
Levenhuk Zeno Desk D13 – это бифокальная линза на складном штативе, которая легко превращается из настольной лупы в лупу на ручке. Ее удобно использовать дома, в офисе или в дороге. Благодаря встроенной подсветке Levenhuk Zeno Desk D13 отлично подходит для работы при слабом освещении. Линза большого диаметра позволяет работать с протяженными объектами, поэтому с этой лупой комфортно читать и заниматься рукоделием, создавать творческие работы и масштабные модели, ремонтировать электронные платы и паять. В оправу линзы встроены 12 светодиодов, которые равномерно освещают рабочее пространство и дают возможность выполнять точную и аккуратную работу даже в полной темноте. Для питания подсветки используются батарейки или сетевой адаптер.
для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
138
Увеличение, крат
1.8
Материал ручки
пластик
Дополнительно
12 светодиодов
Габариты
200х300х35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Zeno Desk D13 – это бифокальная линза на складном штативе, которая легко превращается из настольной лупы в лупу на ручке. Ее удобно использовать дома, в офисе или в дороге. Благодаря встроенной подсветке Levenhuk Zeno Desk D13 отлично подходит для работы при слабом освещении. Линза большого диаметра позволяет работать с протяженными объектами, поэтому с этой лупой комфортно читать и заниматься рукоделием, создавать творческие работы и масштабные модели, ремонтировать электронные платы и паять. В оправу линзы встроены 12 светодиодов, которые равномерно освещают рабочее пространство и дают возможность выполнять точную и аккуратную работу даже в полной темноте. Для питания подсветки используются батарейки или сетевой адаптер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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