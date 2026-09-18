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Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013) купить с доставкой в Москве
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Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013)

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Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251559
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
26х17х2
Вес, г.
400

Описание товара Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013)

Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013) – удобная и качественная лупа для чтения мелкого текста, рассматривания изображений и мелких предметов. Лупа оборудована встроенной подсветкой для удобства использования в условиях плохой освещенности. Два уровня увеличения значительно повышают удобство пользования лупой – увеличения в 2,5х является классическим для чтения текста, а увеличение в 3,5х позволит рассмотреть особо мелкие шрифты или предметы. Большая 90-миллиметровая линза позволит увеличивать довольно большие площади изображений и текстов, что, несомненно, очень удобно. Светодиодная подсветка позволит вам пользоваться лупой в условиях плохой освещенности и даже ночью. Такая подсветка отличается малым энергопотреблением и долгим сроком службы. Кнопка включения подсветки находится на ручке лупы. Сама линза не имеет корпуса, что, с одной стороны, облегчает ее вес, а с другой – уменьшает искажения по краям увеличенного изображения и увеличивает рабочее поле зрения линзы. Ручка лупы имеет приятную на ощупь прорезиненную поверхность и удобно лежит в руках.

Отзывы о товаре Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013)




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Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Лупы
Описание
Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013) – удобная и качественная лупа для чтения мелкого текста, рассматривания изображений и мелких предметов. Лупа оборудована встроенной подсветкой для удобства использования в условиях плохой освещенности. Два уровня увеличения значительно повышают удобство пользования лупой – увеличения в 2,5х является классическим для чтения текста, а увеличение в 3,5х позволит рассмотреть особо мелкие шрифты или предметы. Большая 90-миллиметровая линза позволит увеличивать довольно большие площади изображений и текстов, что, несомненно, очень удобно. Светодиодная подсветка позволит вам пользоваться лупой в условиях плохой освещенности и даже ночью. Такая подсветка отличается малым энергопотреблением и долгим сроком службы. Кнопка включения подсветки находится на ручке лупы. Сама линза не имеет корпуса, что, с одной стороны, облегчает ее вес, а с другой – уменьшает искажения по краям увеличенного изображения и увеличивает рабочее поле зрения линзы. Ручка лупы имеет приятную на ощупь прорезиненную поверхность и удобно лежит в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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