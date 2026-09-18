Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM) - фото 1
Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM) - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249903
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM)

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 1846 ONE POWER WHITE RED (2 SIM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...