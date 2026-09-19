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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red

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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378390
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
58.1x133.6x14.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
158

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и практичное устройство, идеальное для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот мобильный телефон бренда BQ отличается компактностью и удобством в использовании, благодаря чему отлично подходит для повседневного общения. Телефон оснащен цветным экраном с диагональю 2,8 дюйма, предоставляющим чёткое изображение и удобное восприятие информации. Одним из ключевых преимуществ является наличие Bluetooth, что позволяет легко передавать данные между устройствами. Устройство поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что делает его удобным для совмещения рабочих и личных номеров. Кроме того, телефон оснащен слотом для карты памяти, обеспечивающим дополнительное удобство хранения данных. Емкость аккумулятора составляет 1000 мА·ч, чего достаточно для продолжительной работы без подзарядки. Более того, съемный аккумулятор предоставляет возможность его замены, увеличивая срок службы устройства. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и поставляется в двух цветах: белом и красном, что придаёт ему стильный внешний вид. Хотя корпус не является ударопрочным, конструкция телефона достаточно прочна для стандартного использования. С весом всего 92 грамма, это устройство легкое и компактное, что делает его удобным для носки в кармане или сумке. Это отличный выбор для тех, кому нужен простой и функциональный телефон без излишних усложнений.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
58.1x133.6x14.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и практичное устройство, идеальное для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот мобильный телефон бренда BQ отличается компактностью и удобством в использовании, благодаря чему отлично подходит для повседневного общения. Телефон оснащен цветным экраном с диагональю 2,8 дюйма, предоставляющим чёткое изображение и удобное восприятие информации. Одним из ключевых преимуществ является наличие Bluetooth, что позволяет легко передавать данные между устройствами. Устройство поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что делает его удобным для совмещения рабочих и личных номеров. Кроме того, телефон оснащен слотом для карты памяти, обеспечивающим дополнительное удобство хранения данных. Емкость аккумулятора составляет 1000 мА·ч, чего достаточно для продолжительной работы без подзарядки. Более того, съемный аккумулятор предоставляет возможность его замены, увеличивая срок службы устройства. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и поставляется в двух цветах: белом и красном, что придаёт ему стильный внешний вид. Хотя корпус не является ударопрочным, конструкция телефона достаточно прочна для стандартного использования. С весом всего 92 грамма, это устройство легкое и компактное, что делает его удобным для носки в кармане или сумке. Это отличный выбор для тех, кому нужен простой и функциональный телефон без излишних усложнений.
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Отзывы


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