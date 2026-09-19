Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 4
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 5
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 6
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 7
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 8
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 9
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 10
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 11
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 12
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 13
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 12
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 13
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378385
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
158

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные мобильные устройства, сочетающие в себе простоту и функциональность. Это классические модели с удобной клавиатурой и компактными размерами, которые подойдут для ежедневного использования. Данные телефоны оснащены необходимыми функциями связи и имеют несколько полезных характеристик. Основные параметры этих телефонов включают в себя наличие Bluetooth, что позволяет легко подключаться к беспроводным устройствам и аксессуарам. Экран диагональю 2,8 дюйма обеспечивает хорошую читаемость информации, а легкий вес в 92 грамма делает устройство удобным для переноски. Телефоны поддерживают работу с двумя mini-SIM картами, что расширяет возможности использования различных тарифов и экономии на связи. Кроме того, наличие слота для карты памяти позволяет увеличить объем внутреннего хранилища для сохранения дополнительных данных или мультимедийных файлов. Аккумулятор телефона емкостью 1000 мА·ч выполнен по технологии Li-Ion и отличается высокой надежностью. Более того, он является съемным, что позволяет при необходимости легко его заменить. Внешний вид телефонов BQ лаконичен и строг, они доступны в классических цветах: синем и черном. Их корпус выполнен в форм-факторе моноблока, обеспечивая комфорт и простоту использования, хотя и не обладает ударопрочностью. Эти телефоны станут отличным выбором для тех, кто ценит практичность и надежность в классическом исполнении.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные мобильные устройства, сочетающие в себе простоту и функциональность. Это классические модели с удобной клавиатурой и компактными размерами, которые подойдут для ежедневного использования. Данные телефоны оснащены необходимыми функциями связи и имеют несколько полезных характеристик. Основные параметры этих телефонов включают в себя наличие Bluetooth, что позволяет легко подключаться к беспроводным устройствам и аксессуарам. Экран диагональю 2,8 дюйма обеспечивает хорошую читаемость информации, а легкий вес в 92 грамма делает устройство удобным для переноски. Телефоны поддерживают работу с двумя mini-SIM картами, что расширяет возможности использования различных тарифов и экономии на связи. Кроме того, наличие слота для карты памяти позволяет увеличить объем внутреннего хранилища для сохранения дополнительных данных или мультимедийных файлов. Аккумулятор телефона емкостью 1000 мА·ч выполнен по технологии Li-Ion и отличается высокой надежностью. Более того, он является съемным, что позволяет при необходимости легко его заменить. Внешний вид телефонов BQ лаконичен и строг, они доступны в классических цветах: синем и черном. Их корпус выполнен в форм-факторе моноблока, обеспечивая комфорт и простоту использования, хотя и не обладает ударопрочностью. Эти телефоны станут отличным выбором для тех, кто ценит практичность и надежность в классическом исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...