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Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red

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Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 6
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 7
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 8
Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663261
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Габариты
52.5x113.5x13.5мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
203

Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red

Кнопочный телефон BQ представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется простой и удобный мобильный телефон. Лаконичный дизайн в ярком красном цвете в сочетании с моноблочным корпусом делают его стильным и легким, весом всего 73 грамма. Устройство оснащено минималистичным дисплеем диагональю 1,77 дюйма, обеспечивающим четкое отображение информации. Телефон поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет обмениваться данными с другими устройствами. Однако, отсутствует поддержка Wi-Fi, GPS и Глонасс, что делает его использование максимально безопасным и автономным. Аккумулятор емкостью 800 мА·ч выполнен по технологии Li-Ion, что гарантирует длительное время работы на одном заряде. Для дополнительной безопасности и удобства в экстренных ситуациях предусмотрена кнопка SOS, позволяющая быстро связаться с необходимыми контактами. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет оптимизировать затраты на связь. Это компактное и функциональное устройство станет отличным помощником для тех, кто ценит простоту и надежность.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Габариты
52.5x113.5x13.5мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется простой и удобный мобильный телефон. Лаконичный дизайн в ярком красном цвете в сочетании с моноблочным корпусом делают его стильным и легким, весом всего 73 грамма. Устройство оснащено минималистичным дисплеем диагональю 1,77 дюйма, обеспечивающим четкое отображение информации. Телефон поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет обмениваться данными с другими устройствами. Однако, отсутствует поддержка Wi-Fi, GPS и Глонасс, что делает его использование максимально безопасным и автономным. Аккумулятор емкостью 800 мА·ч выполнен по технологии Li-Ion, что гарантирует длительное время работы на одном заряде. Для дополнительной безопасности и удобства в экстренных ситуациях предусмотрена кнопка SOS, позволяющая быстро связаться с необходимыми контактами. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет оптимизировать затраты на связь. Это компактное и функциональное устройство станет отличным помощником для тех, кто ценит простоту и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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