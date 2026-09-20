Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 Trust Red
Кнопочный телефон BQ представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется простой и удобный мобильный телефон. Лаконичный дизайн в ярком красном цвете в сочетании с моноблочным корпусом делают его стильным и легким, весом всего 73 грамма. Устройство оснащено минималистичным дисплеем диагональю 1,77 дюйма, обеспечивающим четкое отображение информации. Телефон поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет обмениваться данными с другими устройствами. Однако, отсутствует поддержка Wi-Fi, GPS и Глонасс, что делает его использование максимально безопасным и автономным. Аккумулятор емкостью 800 мА·ч выполнен по технологии Li-Ion, что гарантирует длительное время работы на одном заряде. Для дополнительной безопасности и удобства в экстренных ситуациях предусмотрена кнопка SOS, позволяющая быстро связаться с необходимыми контактами. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет оптимизировать затраты на связь. Это компактное и функциональное устройство станет отличным помощником для тех, кто ценит простоту и надежность.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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