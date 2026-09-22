Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1700
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718528
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Описание товара Мобильный телефон Xenium X175 Green
Сотовый телефон Xenium X175 моноблочном корпусе зеленого цвета поддерживает работу с диапазонами мобильной сети GSM 900 (B8) и GSM 1800 (B3), благодаря чему обеспечивается стабильная сеть даже на значительном расстоянии от населенных пунктов. В устройство можно установить сразу 2 SIM-карты для разграничения личных и рабочих телефонных звонков. Взаимодействовать с сотовым телефоном можно благодаря 1.77-дюймовому цветному экрану с разрешением 128x160 пикселей. На заряде аккумулятора емкостью 1700 мАч сотовый телефон Xenium X175 способен проработать до 18 часов в режиме разговора и до 1354 часов в режиме ожидания.
Сотовый телефон Xenium X175 моноблочном корпусе зеленого цвета поддерживает работу с диапазонами мобильной сети GSM 900 (B8) и GSM 1800 (B3), благодаря чему обеспечивается стабильная сеть даже на значительном расстоянии от населенных пунктов. В устройство можно установить сразу 2 SIM-карты для разграничения личных и рабочих телефонных звонков. Взаимодействовать с сотовым телефоном можно благодаря 1.77-дюймовому цветному экрану с разрешением 128x160 пикселей. На заряде аккумулятора емкостью 1700 мАч сотовый телефон Xenium X175 способен проработать до 18 часов в режиме разговора и до 1354 часов в режиме ожидания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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