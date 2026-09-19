Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Емкость аккумулятора
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378398
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Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание надежности и функциональности в компактном корпусе. Этот сотовый телефон оснащен экраном с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, что обеспечивает четкость и удобное восприятие информации. Благодаря поддержке Bluetooth, вы легко можете подключать аксессуары для расширения возможности устройства.
Телефон поддерживает установку двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных.
Долговечность обеспечивается съемным Li-Ion аккумулятором емкостью 1400 мА·ч, который легко заменяется. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки.
Хотя телефон и не обладает ударопрочным корпусом, его моноблочный дизайн гарантирует надежность и защиту от повседневных нагрузок. Это идеальное решение для тех, кто предпочитает простоту и функциональность в сочетании с современными технологиями.
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание надежности и функциональности в компактном корпусе. Этот сотовый телефон оснащен экраном с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, что обеспечивает четкость и удобное восприятие информации. Благодаря поддержке Bluetooth, вы легко можете подключать аксессуары для расширения возможности устройства.
Телефон поддерживает установку двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных.
Долговечность обеспечивается съемным Li-Ion аккумулятором емкостью 1400 мА·ч, который легко заменяется. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки.
Хотя телефон и не обладает ударопрочным корпусом, его моноблочный дизайн гарантирует надежность и защиту от повседневных нагрузок. Это идеальное решение для тех, кто предпочитает простоту и функциональность в сочетании с современными технологиями.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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