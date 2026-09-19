Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Емкость аккумулятора
1400
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Встроенная память (мб)
64
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue

Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание надежности и функциональности в компактном корпусе. Этот сотовый телефон оснащен экраном с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, что обеспечивает четкость и удобное восприятие информации. Благодаря поддержке Bluetooth, вы легко можете подключать аксессуары для расширения возможности устройства. Телефон поддерживает установку двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных. Долговечность обеспечивается съемным Li-Ion аккумулятором емкостью 1400 мА·ч, который легко заменяется. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Хотя телефон и не обладает ударопрочным корпусом, его моноблочный дизайн гарантирует надежность и защиту от повседневных нагрузок. Это идеальное решение для тех, кто предпочитает простоту и функциональность в сочетании с современными технологиями.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Развернуть
Встроенная память (мб)
64
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание надежности и функциональности в компактном корпусе. Этот сотовый телефон оснащен экраном с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, что обеспечивает четкость и удобное восприятие информации. Благодаря поддержке Bluetooth, вы легко можете подключать аксессуары для расширения возможности устройства. Телефон поддерживает установку двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. Наличие слота для карты памяти предоставляет дополнительное пространство для хранения данных. Долговечность обеспечивается съемным Li-Ion аккумулятором емкостью 1400 мА·ч, который легко заменяется. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Хотя телефон и не обладает ударопрочным корпусом, его моноблочный дизайн гарантирует надежность и защиту от повседневных нагрузок. Это идеальное решение для тех, кто предпочитает простоту и функциональность в сочетании с современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...