Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black
Кнопочные телефоны BQ - это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит классические функции и долговечность. Эти телефоны оснащены множеством полезных характеристик, которые делают их незаменимыми в повседневной жизни. Одной из ключевых особенностей телефонов BQ является поддержка двух SIM-карт, что позволяет удобно управлять личными и рабочими контактами с одного устройства. При весе всего 0,125 кг, телефон очень легкий и компактный, а диагональ экрана 1,77 дюйма обеспечивает комфортное использование основных функций. Телефоны BQ оснащены аккумулятором Li-Ion емкостью 1500 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Подключение по Bluetooth позволяет обмениваться данными с другими устройствами, обеспечивая базовую функциональность без излишеств. Несмотря на отсутствие камеры, Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, эти телефоны предлагают надежность и классическую простоту, необходимую для повседневной связи. Моноблочный тип корпуса обеспечивает удобство и простоту в использовании, подходя как для работы, так и для личного использования. Кнопочные телефоны BQ являются идеальным выбором для тех, кому важна надежная связь и простота без лишних функций.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1867 Blues Black