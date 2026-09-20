Мобильный телефон BQ 1866 Trust White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 Trust White
Описание товара Мобильный телефон BQ 1866 TRUST WHITE (2 SIM) Компактный и удобный телефон BQ 1866 Trust сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 1.77, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 800 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата mini-SIM и micro-SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 128160 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 64 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1866 Trust White