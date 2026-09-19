Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green
BQ представляет кнопочные телефоны с классическим дизайном, сочетающие в себе надежность и функциональность. Эти устройства станут отличным выбором для тех, кто ценит простоту и практичность. Телефон имеет компактный и эргономичный моноблочный корпус, который представлен в стильных цветах: зеленом и черном. Это современные цветовые решения для тех, кто предпочитает выделяться, сохраняя при этом классический стиль. Диагональ экрана составляет 3,5 дюйма, что достаточно для комфортного использования всех базовых функций устройства. Сенсорный экран отсутствует, что позволяет сосредоточиться на основной функциональности кнопочного интерфейса. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что даёт возможность легко сочетать персональную и рабочую связь в одном устройстве. Наличие Bluetooth позволяет обмениваться данными и подключать гарнитуры без использования проводов, что особенно удобно в повседневной жизни. Устройство работает на съемном аккумуляторе типа Li-Ion емкостью 1400 мА·ч, обеспечивающем длительное время автономной работы. Это предоставляет удобство в использовании без частой подзарядки. Хотя телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, он остается отличным решением для тех, кто ищет надежное средство связи. Отсутствие лишних функций позволяет телефону оставаться доступным по цене и простым в использовании. В целом, кнопочный телефон BQ является прочным и надежным спутником в вашей повседневной жизни, который обеспечит вас необходимыми коммуникационными возможностями.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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