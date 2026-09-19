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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red

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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378401
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
203

Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и удобство без лишних сложностей. Эти мобильные телефоны оснащены всеми необходимыми функциями для комфортного общения, оставаясь при этом доступными и практичными. Основные характеристики кнопочных телефонов BQ включают 3,5-дюймовый экран с разрешением 480x320 пикселей, обеспечивающий чёткое отображение информации. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет осуществлять беспроводное соединение с различными аксессуарами и устройствами, а отсутствие Wi-Fi делает его отличным решением для пользователей, предпочитающих простоту и долгую работу без перерывов. Телефон оснащён съёмным аккумулятором Li-Ion ёмкостью 1400 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. То, что аккумулятор съемный, позволяет легко заменить его при необходимости. Вес устройства составляет всего 121 грамм, что делает его лёгким и удобным для ежедневного использования. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Наличие слота для карты памяти позволяет расширять встроенную память устройства, добавляя дополнительное пространство для хранения данных. Телефон не оснащён сенсорным экраном и не поддерживает GPS/Глонасс-навигацию, что делает его подходящим для тех, кто ищет устройство с базовыми функциями связи. Отсутствие кнопки SOS позволяет сохранить акцент на простоте и функциональности без избыточных особенностей. В целом, кнопочные телефоны BQ представляют собой отличный выбор для пользователей, которым нужен надёжный, простой в использовании телефон с базовой функциональностью для повседневного общения.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и удобство без лишних сложностей. Эти мобильные телефоны оснащены всеми необходимыми функциями для комфортного общения, оставаясь при этом доступными и практичными. Основные характеристики кнопочных телефонов BQ включают 3,5-дюймовый экран с разрешением 480x320 пикселей, обеспечивающий чёткое отображение информации. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет осуществлять беспроводное соединение с различными аксессуарами и устройствами, а отсутствие Wi-Fi делает его отличным решением для пользователей, предпочитающих простоту и долгую работу без перерывов. Телефон оснащён съёмным аккумулятором Li-Ion ёмкостью 1400 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. То, что аккумулятор съемный, позволяет легко заменить его при необходимости. Вес устройства составляет всего 121 грамм, что делает его лёгким и удобным для ежедневного использования. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Наличие слота для карты памяти позволяет расширять встроенную память устройства, добавляя дополнительное пространство для хранения данных. Телефон не оснащён сенсорным экраном и не поддерживает GPS/Глонасс-навигацию, что делает его подходящим для тех, кто ищет устройство с базовыми функциями связи. Отсутствие кнопки SOS позволяет сохранить акцент на простоте и функциональности без избыточных особенностей. В целом, кнопочные телефоны BQ представляют собой отличный выбор для пользователей, которым нужен надёжный, простой в использовании телефон с базовой функциональностью для повседневного общения.
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Отзывы


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