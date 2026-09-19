Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Red
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и удобство без лишних сложностей. Эти мобильные телефоны оснащены всеми необходимыми функциями для комфортного общения, оставаясь при этом доступными и практичными. Основные характеристики кнопочных телефонов BQ включают 3,5-дюймовый экран с разрешением 480x320 пикселей, обеспечивающий чёткое отображение информации. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет осуществлять беспроводное соединение с различными аксессуарами и устройствами, а отсутствие Wi-Fi делает его отличным решением для пользователей, предпочитающих простоту и долгую работу без перерывов. Телефон оснащён съёмным аккумулятором Li-Ion ёмкостью 1400 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. То, что аккумулятор съемный, позволяет легко заменить его при необходимости. Вес устройства составляет всего 121 грамм, что делает его лёгким и удобным для ежедневного использования. Модель поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Наличие слота для карты памяти позволяет расширять встроенную память устройства, добавляя дополнительное пространство для хранения данных. Телефон не оснащён сенсорным экраном и не поддерживает GPS/Глонасс-навигацию, что делает его подходящим для тех, кто ищет устройство с базовыми функциями связи. Отсутствие кнопки SOS позволяет сохранить акцент на простоте и функциональности без избыточных особенностей. В целом, кнопочные телефоны BQ представляют собой отличный выбор для пользователей, которым нужен надёжный, простой в использовании телефон с базовой функциональностью для повседневного общения.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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