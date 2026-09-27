Мобильный телефон Maxvi B200 Black
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613030
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59,5x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Maxvi B200 Black
Maxvi B200 – телефон с большим экраном, ярким фонариком и удобным интерфейсом. В меню этого аппарата для удобства пользователей увеличен шрифт и иконки. Расположенная на задней стороне корпуса кнопка SOS - возможность быстрой связи с близкими в чрезвычайных ситуациях.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59,5x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Maxvi B200 – телефон с большим экраном, ярким фонариком и удобным интерфейсом. В меню этого аппарата для удобства пользователей увеличен шрифт и иконки. Расположенная на задней стороне корпуса кнопка SOS - возможность быстрой связи с близкими в чрезвычайных ситуациях.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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