Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние, 737522
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 160 руб. 1 540 руб.
В наличии
Код товара: 737522
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 160 руб. -25%
1 540 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59,5x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние
Причина уценки: отсутствует оригинальная коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: телефон, аккумулятор, зу, документация
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59,5x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Причина уценки: отсутствует оригинальная коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: телефон, аккумулятор, зу, документация
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние