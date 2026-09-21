Мобильный телефон INOI 244 Modern Plus 4G Black
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702097
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
170
Описание товара Мобильный телефон INOI 244 Modern Plus 4G Black
Сотовый телефон INOI 244 Modern Plus 4G — мобильный телефон с механическими кнопками и поддержкой 2-х сим-карт. Устройство держит заряд в течение 300 часов в режиме ожидания. Модель оснащена MP3-плеером и слотом для установки карты памяти объемом до 32 ГБ.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
48
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1200
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон INOI 244 Modern Plus 4G — мобильный телефон с механическими кнопками и поддержкой 2-х сим-карт. Устройство держит заряд в течение 300 часов в режиме ожидания. Модель оснащена MP3-плеером и слотом для установки карты памяти объемом до 32 ГБ.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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