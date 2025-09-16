Мобильный телефон Xenium X170 Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон Xenium X170 Black
Сотовый телефон Xenium X170 выполнен в моноблочном корпусе из черного пластика. Он поддерживает работу с 2 картами мобильных операторов Mini-SIM в сети 2G. Телефон оснащен цветным экраном диагональю 1.77 дюйма. Матрица TFT с разрешением 128x160 пикселей отображает яркую и четкую картинку. Технология Bluetooth 2.1 позволяет обмениваться данными беспроводным способом. Плеер MP3 и FM-радио обеспечивают воспроизведение аудио. Встроенный фонарик удобен при необходимости освещения пространства в темноте. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы телефона Xenium X170 в режиме разговора.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Приехал в срок. Качество пластика нормальное. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
со своими функциями справляется, минус только за то, что не возможно импортировать контакты с другого телефона или файла, только вручную вбивать или с сим-карты править, что равносильно, в общем только хардкор, всё как мы любим
Достоинства:
Комментарий:
экран даже близко не соответствует самой дешёвой нокии, радио хрипит и плохо ловит. Старый добрый Алкатель onetoch в разы лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Звонилка посредственная . Аккумулятор держит всего два с половиной дня и это в режиме ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Не оригинал, не Philips. Просто Xenium. Работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
не включала ,потому что брала для подарка ,а коробка оказалась рваная
Достоинства:
Комментарий:
фон при разговоре, жалуются оппоненты. Надо менять, попробую договориться с продавцом.
Достоинства:
Комментарий:
Ловит плохо по сравнению с другими, поддерживает только диапазон 2G, прошлый век, в дальнем подмосковье по билайну не поговорить нормально, в Москве ещё куда ни шло.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный кирпич, батарею держит, связь ловит, чего ещё от него ждать? явно лучше типа \"нокий\", которые продаются за те же деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, для ребёнка самое то. И радио есть!!!!
Достоинства:
Комментарий:
покупали для ребенка, очень удобный кнопочный телефон. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
отличная слышимость при разговоре. Блютуз работает, но для прослушивания музыки лучше не использовать ( в телефоне есть micro SD) Если хотите слушать музыку то через наушники. Радио ловит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телефон, есть блютуз, можно вставить флешку, маленький и удобный
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, но экран для пожилого человека маленький.
Достоинства:
Комментарий:
Сила приёма в виду отсутствия всякого присутствия. Я в шоке! Мамка пока пользуется (правда с трудом), но со временем смартфон мамке возьмём
Достоинства:
Комментарий:
телефон лёгкий, в рабочем режиме на 2 симки работает около 2х недель. отлично слышно собеседника. Зарядка type-c. Флешку 4гб увидел. Мелодия играет громко. Предыдущий ксениум у меня был лет 15 назад. Не знал что их ещё выпускают. Но да, похоже оригинал. Звонилка норм. Единственный нюанс, это то что когда у меня была предыдущая звонилка, от китайского ноунейма, то она сама выставляла себе время. Этот телефон так не умеет к сожалению. В остальном всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
звонит, и принимает звонки, плюс записывает разговоры
Достоинства:
Комментарий:
работает все хорошо, телефончик для своего класса отличный
Достоинства:
Комментарий:
неплох, единственное - громкость динамика во время разговора по умолчанию на максимуме, регулируется кнопками вправо-влево, но не запоминает уровень, при следующем звонке снова максимум, но для пенсов пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Звук громкий и чистый, аккумулятор заряд держит долго, как заявлено. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон несомненно отличный, включился, зарядился, все ок) Из моих личных проблем- не смог увидеть мою сим карту, которую видел старый самсунг, и для чего новый телефон и был куплен. И еще, физически очень очень трудно открывается задняя крышка. В общем, телефон ложится на полку, в расчёте на то, что потом понадобится)
Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X170 Black
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Приехал в срок. Качество пластика нормальное. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
со своими функциями справляется, минус только за то, что не возможно импортировать контакты с другого телефона или файла, только вручную вбивать или с сим-карты править, что равносильно, в общем только хардкор, всё как мы любим
Достоинства:
Комментарий:
экран даже близко не соответствует самой дешёвой нокии, радио хрипит и плохо ловит. Старый добрый Алкатель onetoch в разы лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Звонилка посредственная . Аккумулятор держит всего два с половиной дня и это в режиме ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Не оригинал, не Philips. Просто Xenium. Работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
не включала ,потому что брала для подарка ,а коробка оказалась рваная
Достоинства:
Комментарий:
фон при разговоре, жалуются оппоненты. Надо менять, попробую договориться с продавцом.
Достоинства:
Комментарий:
Ловит плохо по сравнению с другими, поддерживает только диапазон 2G, прошлый век, в дальнем подмосковье по билайну не поговорить нормально, в Москве ещё куда ни шло.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный кирпич, батарею держит, связь ловит, чего ещё от него ждать? явно лучше типа \"нокий\", которые продаются за те же деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, для ребёнка самое то. И радио есть!!!!
Достоинства:
Комментарий:
покупали для ребенка, очень удобный кнопочный телефон. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
отличная слышимость при разговоре. Блютуз работает, но для прослушивания музыки лучше не использовать ( в телефоне есть micro SD) Если хотите слушать музыку то через наушники. Радио ловит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телефон, есть блютуз, можно вставить флешку, маленький и удобный
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, но экран для пожилого человека маленький.
Достоинства:
Комментарий:
Сила приёма в виду отсутствия всякого присутствия. Я в шоке! Мамка пока пользуется (правда с трудом), но со временем смартфон мамке возьмём
Достоинства:
Комментарий:
телефон лёгкий, в рабочем режиме на 2 симки работает около 2х недель. отлично слышно собеседника. Зарядка type-c. Флешку 4гб увидел. Мелодия играет громко. Предыдущий ксениум у меня был лет 15 назад. Не знал что их ещё выпускают. Но да, похоже оригинал. Звонилка норм. Единственный нюанс, это то что когда у меня была предыдущая звонилка, от китайского ноунейма, то она сама выставляла себе время. Этот телефон так не умеет к сожалению. В остальном всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
звонит, и принимает звонки, плюс записывает разговоры
Достоинства:
Комментарий:
работает все хорошо, телефончик для своего класса отличный
Достоинства:
Комментарий:
неплох, единственное - громкость динамика во время разговора по умолчанию на максимуме, регулируется кнопками вправо-влево, но не запоминает уровень, при следующем звонке снова максимум, но для пенсов пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Звук громкий и чистый, аккумулятор заряд держит долго, как заявлено. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон несомненно отличный, включился, зарядился, все ок) Из моих личных проблем- не смог увидеть мою сим карту, которую видел старый самсунг, и для чего новый телефон и был куплен. И еще, физически очень очень трудно открывается задняя крышка. В общем, телефон ложится на полку, в расчёте на то, что потом понадобится)