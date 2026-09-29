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Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din купить с доставкой в Москве
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Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din

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Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
650 руб.  944 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 248870
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din
650 руб. -31%
944 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INCAR
Тип товара
Рамка
Высота, см
3
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
500

Описание товара Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din

Переходная рамка INCAR Intro RUZ-N01 — это специализированный монтажный элемент для интеграции универсальных мультимедийных систем в интерьер автомобиля.

Отзывы о товаре Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
INCAR
Тип товара
Рамка
Высота, см
3
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Переходная рамка INCAR Intro RUZ-N01 — это специализированный монтажный элемент для интеграции универсальных мультимедийных систем в интерьер автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din - по цене 650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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