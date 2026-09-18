Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пруток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305671
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х10х2
Вес, г.
85
Описание товара Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor
Такой пруток необходим, если он потерялся, поломался при въезде в гараж или если его открутили от Вашей антенны пионеры. Также используется для внешнего тюнинга автомобиля. Выпускается с внутренней резьбой М5 и М6 и двумя переходниками м6-м6 и м6-м5. Полированный или покрашенный алюминий. Упаковка - блистер. Подходит для большинства автомобилей с наружной врезной антенной в задней части крыши автомобиля.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Такой пруток необходим, если он потерялся, поломался при въезде в гараж или если его открутили от Вашей антенны пионеры. Также используется для внешнего тюнинга автомобиля. Выпускается с внутренней резьбой М5 и М6 и двумя переходниками м6-м6 и м6-м5. Полированный или покрашенный алюминий. Упаковка - блистер. Подходит для большинства автомобилей с наружной врезной антенной в задней части крыши автомобиля.
Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor