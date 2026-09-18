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Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor купить с доставкой в Москве
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Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor

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Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пруток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305671
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Пруток
Размеры в упаковке, см
25х10х2
Вес, г.
85

Описание товара Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor

Такой пруток необходим, если он потерялся, поломался при въезде в гараж или если его открутили от Вашей антенны пионеры. Также используется для внешнего тюнинга автомобиля. Выпускается с внутренней резьбой М5 и М6 и двумя переходниками м6-м6 и м6-м5. Полированный или покрашенный алюминий. Упаковка - блистер. Подходит для большинства автомобилей с наружной врезной антенной в задней части крыши автомобиля.

Отзывы о товаре Пруток универсальный Триада ПР-02 Euro Decor




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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Пруток
Описание
Такой пруток необходим, если он потерялся, поломался при въезде в гараж или если его открутили от Вашей антенны пионеры. Также используется для внешнего тюнинга автомобиля. Выпускается с внутренней резьбой М5 и М6 и двумя переходниками м6-м6 и м6-м5. Полированный или покрашенный алюминий. Упаковка - блистер. Подходит для большинства автомобилей с наружной врезной антенной в задней части крыши автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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