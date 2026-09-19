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Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните купить с доставкой в Москве
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Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните

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Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 1
Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 2
Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 3
Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 1
  • Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 2
  • Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 3
  • Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456402
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
14х8х8
Вес, г.
500

Описание товара Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните

Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 275 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 275 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.

Отзывы о товаре Антенна FM Триада-275 Пассивная, на магните




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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 275 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 275 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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