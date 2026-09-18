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Характеристики
Тип товара
Рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 248825
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Описание товара Рамка переходная Intro RBW-X3 BMW Х 3 1Din
Переходная рамка BMW X3 номер RBW-X3 подходит для установки 1-диновой магнитолы в автомобили BMW X3 2004-2010 годов выпуска. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. К сожалению, высота штатной магнитолы не позволяет установить большой мультимедийный аппарат, хотя для такого случая можно воспользоваться моделью с выездным экраном
Переходная рамка BMW X3 номер RBW-X3 подходит для установки 1-диновой магнитолы в автомобили BMW X3 2004-2010 годов выпуска. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. К сожалению, высота штатной магнитолы не позволяет установить большой мультимедийный аппарат, хотя для такого случая можно воспользоваться моделью с выездным экраном
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