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Рамка переходная Intro RBW-X3 BMW Х 3 1Din купить с доставкой в Москве
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Рамка переходная Intro RBW-X3 BMW Х 3 1Din

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Рамка переходная Intro RBW-X3 BMW Х 3 1Din
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 248825
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Характеристики

Бренд
Intro
Тип товара
Рамка
Дополнительно
совместимость: BMW
Особенности
материал - пластик
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
500

Описание товара Рамка переходная Intro RBW-X3 BMW Х 3 1Din

Переходная рамка BMW X3 номер RBW-X3 подходит для установки 1-диновой магнитолы в автомобили BMW X3 2004-2010 годов выпуска. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. К сожалению, высота штатной магнитолы не позволяет установить большой мультимедийный аппарат, хотя для такого случая можно воспользоваться моделью с выездным экраном

Отзывы о товаре Рамка переходная Intro RBW-X3 BMW Х 3 1Din




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intro
Тип товара
Рамка
Дополнительно
совместимость: BMW
Особенности
материал - пластик
Описание
Переходная рамка BMW X3 номер RBW-X3 подходит для установки 1-диновой магнитолы в автомобили BMW X3 2004-2010 годов выпуска. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. К сожалению, высота штатной магнитолы не позволяет установить большой мультимедийный аппарат, хотя для такого случая можно воспользоваться моделью с выездным экраном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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