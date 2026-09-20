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Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт) купить с доставкой в Москве
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Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт)

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Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт) - фото 1
Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт) - фото 1
  • Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572121
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Кабель
Дополнительно
черный
Особенности
оплетка силикон
Размеры в упаковке, см
15х14х7
Вес, г.
450

Описание товара Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт)

Профессиональный межблочный кабель 4RCA – 4RCA серии молот для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из бескислородной меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы, угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.

Отзывы о товаре Межблочный кабель Ural КМ 4RCA МТ5М 5м (упак.:1шт)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Кабель
Дополнительно
черный
Особенности
оплетка силикон
Описание
Профессиональный межблочный кабель 4RCA – 4RCA серии молот для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из бескислородной меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы, угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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