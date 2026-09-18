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Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F купить с доставкой в Москве
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Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F

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Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 1
Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 2
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Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 6
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Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 1
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 2
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 3
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 4
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 5
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 6
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 7
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 8
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 9
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 10
  • Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 248451
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
800

Описание товара Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F

Внешний корпус выполнен из качественных материалов, отличается практичнстью долговечностью.

Отзывы о товаре Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Описание
Внешний корпус выполнен из качественных материалов, отличается практичнстью долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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