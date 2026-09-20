Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C
M.2 Внешний бокс AgeStar 3UBNF5C – аксессуар, с помощью которого вы сможете превратить компактный накопитель формата M.2 во внешнее устройство. Поместите SSD-диск внутрь изделия и работайте с любыми файлами на привычно высокой скорости где и когда вам угодно. Внешний бокс AgeStar 3UBNF5C выполнен из металла и отличается высокой прочностью. Кроме того, металл обладает высокой теплопроводностью, что позволяет использовать аксессуар в качестве пассивного охлаждения. Внутренне пространство бокса рассчитано на твердотельные накопители типоразмера 2280 с ключом B. Простая конструкция и комплектная отвертка сделают установку простой и быстрой. Для подключения твердотельного накопителя внутри бокса используется производительный интерфейс M.2 SATA. Внешнее подключение к устройствам производится при помощи разъема USB-C с интерфейсом 3.2 Gen1, за счет чего максимальная скорость передачи данных может достигать 5 Гбит/с. Комплектация бокса включает в себя кабель USB-A – USB-C.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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