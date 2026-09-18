Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный
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Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323340
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
41x10x111.5
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
123
Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный
Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
41x10x111.5
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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