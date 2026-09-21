Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный
Корпус KINGPRICE — это компактное и функциональное решение для сборки системы, ориентированной на экономию пространства, без ущерба для производительности. Он выполнен в стильном черном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид, идеально подходящий для любого интерьера. Корпус формата Mini-Tower изготовлен из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность конструкции. Вес корпуса составляет всего 2 кг, что делает его удобным для транспортировки и сборки системы. Встроенный вентилятор размером 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов, поддерживая стабильную работу системы. Корпус KINGPRICE поддерживает установку процессоров с кулером высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 260 мм, что делает его идеальным для среднепродуктивных сборок. Продуманный дизайн предусматривает верхнее расположение блока питания, что позволяет более рационально использовать внутреннее пространство. Корпус оснащён четырьмя слотами расширения, обеспечивающими гибкость в выборе компонентов и настройке системы под индивидуальные потребности. KINGPRICE предлагает достаточное количество отсеков для установки накопителей: четыре внутренних отсека 2,5 дюйма и два внутренних отсека 3,5 дюйма. Это позволяет легко расширять объём внутренней памяти без дополнительных усилий. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций и задач. Это отличное решение как для домашнего использования, так и для создания офисной рабочей станции с акцентом на компактность и функциональность.
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