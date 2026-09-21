Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x310 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х20
Вес, кг.
2
Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный
Корпус KingPrice KPCC-MN210 представляет собой компактный черный компьютерный корпус форм-фактора mATX. Он поставляется без блока питания, что позволяет пользователю выбрать подходящий БП самостоятельно. Корпус оснащен возможностью установки одного 80-миллиметрового и двух 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели расположены два порта USB 2.0 и аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус является отличным выбором для сборки компактного компьютера с достаточным охлаждением и удобным доступом к портам.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x310 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус KingPrice KPCC-MN210 представляет собой компактный черный компьютерный корпус форм-фактора mATX. Он поставляется без блока питания, что позволяет пользователю выбрать подходящий БП самостоятельно. Корпус оснащен возможностью установки одного 80-миллиметрового и двух 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели расположены два порта USB 2.0 и аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус является отличным выбором для сборки компактного компьютера с достаточным охлаждением и удобным доступом к портам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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