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Набор препаратов "Ботаника и зоология" (14 обр.) купить с доставкой в Москве
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Набор препаратов "Ботаника и зоология" (14 обр.)

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Набор препаратов &quot;Ботаника и зоология&quot; (14 обр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор препаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232858
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор препаратов
Особенности
14 образцов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Набор препаратов "Ботаника и зоология" (14 обр.)

Набор готовых препаратов для микроскопа специально создан для проведения самостоятельных исследований

Отзывы о товаре Набор препаратов "Ботаника и зоология" (14 обр.)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор препаратов
Особенности
14 образцов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор готовых препаратов для микроскопа специально создан для проведения самостоятельных исследований
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор препаратов "Ботаника и зоология" (14 обр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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