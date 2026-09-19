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Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб купить с доставкой в Москве
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Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб

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Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 1
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 2
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 3
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 4
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 5
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 6
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 7
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 8
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 9
Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 1
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 2
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 3
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 4
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 5
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 6
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 7
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 8
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 9
  • Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361341
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Головка штативная
Особенности
Тип головки: карданная, с продольным и вертикальным выравниванием центра тяжести / Материал: алюминий / Быстросъемная площадка: Arca-Swiss совместимая (опция или в комплекте) / Максимальная нагрузка: 20 кг / Габариты: 23,5x8,9x24,7 / Вес: 1,4 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
2

Описание товара Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб

Карданная штативная головка Flama FL-GH01 предназначена в первую очередь для установки фотокамер с мощной телеоптикой, а также зрительных труб на штатив. Специальная конструкция головы призвана обеспечить надежную фиксацию камеры, исключить нежелательные вибрации, но сохранить при этом возможность с легкостью изменять угол наклона объектива и осуществлять панорамирование. Модель оснащена рычажной опорой, позволяющей регулировать положение оптической оси объектива относительно оси наклона. Для удобства настройки нанесена миллиметровая шкала, позволяющая точно выставить высоту положения крепежной площадки. При правильной балансировке на карданной головке камера с объективом будет оставаться в заданном положении неподвижно, при этом фиксация шарнира винтом может не требоваться. Вне зависимости от веса фототехники, FL-GH01 обеспечивает фотографу легкое кадрирование, панорамирование и ведение объекта, поскольку весь вес оборудования ложится на головку и штатив. Плавность движения обеспечивается усиленными поворотными узлами с подшипниками, рассчитанными на большую нагрузку.

Отзывы о товаре Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Головка штативная
Особенности
Тип головки: карданная, с продольным и вертикальным выравниванием центра тяжести / Материал: алюминий / Быстросъемная площадка: Arca-Swiss совместимая (опция или в комплекте) / Максимальная нагрузка: 20 кг / Габариты: 23,5x8,9x24,7 / Вес: 1,4 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Карданная штативная головка Flama FL-GH01 предназначена в первую очередь для установки фотокамер с мощной телеоптикой, а также зрительных труб на штатив. Специальная конструкция головы призвана обеспечить надежную фиксацию камеры, исключить нежелательные вибрации, но сохранить при этом возможность с легкостью изменять угол наклона объектива и осуществлять панорамирование. Модель оснащена рычажной опорой, позволяющей регулировать положение оптической оси объектива относительно оси наклона. Для удобства настройки нанесена миллиметровая шкала, позволяющая точно выставить высоту положения крепежной площадки. При правильной балансировке на карданной головке камера с объективом будет оставаться в заданном положении неподвижно, при этом фиксация шарнира винтом может не требоваться. Вне зависимости от веса фототехники, FL-GH01 обеспечивает фотографу легкое кадрирование, панорамирование и ведение объекта, поскольку весь вес оборудования ложится на головку и штатив. Плавность движения обеспечивается усиленными поворотными узлами с подшипниками, рассчитанными на большую нагрузку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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