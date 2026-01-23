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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 110 руб.
5 310
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232464
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Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL
Универсальная модель. В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль. Длительное наблюдение с рук может быть затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL
Источник: Яндекс Маркет
сергей к.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли два бинокля целые ,уже радует. соответствуют заявленым характеристикам и китайскому качеству.
Источник: Яндекс Маркет
Александр К.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль понравился.Приятно взять в руки.Плохо держатся защитные колпаки на окулярах,все время сваливаются.Все что касается увеличения 10 кратности...не с чем сравнить.Поверю производителю..
Источник: Яндекс Маркет
Александр Т.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль, такой как хотел в машину, рекомендую.
Универсальная модель. В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль. Длительное наблюдение с рук может быть затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Комментарий:
Пришли два бинокля целые ,уже радует. соответствуют заявленым характеристикам и китайскому качеству.
Источник: Яндекс Маркет
Александр К.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль понравился.Приятно взять в руки.Плохо держатся защитные колпаки на окулярах,все время сваливаются.Все что касается увеличения 10 кратности...не с чем сравнить.Поверю производителю..
Источник: Яндекс Маркет
Александр Т.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль, такой как хотел в машину, рекомендую.
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL
Достоинства:
Комментарий:
Пришли два бинокля целые ,уже радует. соответствуют заявленым характеристикам и китайскому качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль понравился.Приятно взять в руки.Плохо держатся защитные колпаки на окулярах,все время сваливаются.Все что касается увеличения 10 кратности...не с чем сравнить.Поверю производителю..
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль, такой как хотел в машину, рекомендую.