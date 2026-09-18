Бинокль Veber БПЦ ZOOM 7-21*40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 990 руб. 6 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232402
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х8
Вес, кг.
1
Описание товара Бинокль Veber БПЦ ZOOM 7-21*40
Немного более светосильный, немного больший диапазон зуммирования, чем у модели Veber БПЦ Zoom 7–21x40, но при этом бинокль, чуть более габаритный. Остальные достоинства те же: Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной, удобное широкое кольцо фокусировки. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов. Хорошо выраженный стереоэффект.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Немного более светосильный, немного больший диапазон зуммирования, чем у модели Veber БПЦ Zoom 7–21x40, но при этом бинокль, чуть более габаритный. Остальные достоинства те же: Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной, удобное широкое кольцо фокусировки. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов. Хорошо выраженный стереоэффект.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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