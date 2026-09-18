Бинокль Veber 8x25 WP, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221384
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
400
Описание товара Бинокль Veber 8x25 WP, черный
Бинокль Бинокль Veber 8х25 WP – модель для любой погоды. Будь то снег или дождь – вы можете не беспокоиться за сохранность вашего прибора. Корпус бинокля герметичный и газонаполненный, что позволяет использовать модель на воде и в условиях температурных перепадов. Плотная резина уберегает не только от воды, но от ударов и падений на грунт. Бинокль Veber 8х25 WP – надежный спутник в любых экстремальных ситуациях
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокль Бинокль Veber 8х25 WP – модель для любой погоды. Будь то снег или дождь – вы можете не беспокоиться за сохранность вашего прибора. Корпус бинокля герметичный и газонаполненный, что позволяет использовать модель на воде и в условиях температурных перепадов. Плотная резина уберегает не только от воды, но от ударов и падений на грунт. Бинокль Veber 8х25 WP – надежный спутник в любых экстремальных ситуациях
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber 8x25 WP, черный