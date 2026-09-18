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Бинокль Veber 8x25 WP, черный купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber 8x25 WP, черный

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Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото 1
Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото 2
Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото 1
  • Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото 2
  • Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221384
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль Veber 8x25 WP, черный

Бинокль Бинокль Veber 8х25 WP – модель для любой погоды. Будь то снег или дождь – вы можете не беспокоиться за сохранность вашего прибора. Корпус бинокля герметичный и газонаполненный, что позволяет использовать модель на воде и в условиях температурных перепадов. Плотная резина уберегает не только от воды, но от ударов и падений на грунт. Бинокль Veber 8х25 WP – надежный спутник в любых экстремальных ситуациях

Отзывы о товаре Бинокль Veber 8x25 WP, черный




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Бинокль Veber 8х25 WP – модель для любой погоды. Будь то снег или дождь – вы можете не беспокоиться за сохранность вашего прибора. Корпус бинокля герметичный и газонаполненный, что позволяет использовать модель на воде и в условиях температурных перепадов. Плотная резина уберегает не только от воды, но от ударов и падений на грунт. Бинокль Veber 8х25 WP – надежный спутник в любых экстремальных ситуациях
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber 8x25 WP, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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