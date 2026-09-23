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Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42

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Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 1
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 2
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 3
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 4
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 5
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 6
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 7
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 8
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 9
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
10x
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 1
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 2
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 3
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 4
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 5
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 6
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 7
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 8
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 9
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 130 руб.  9 000 руб. 

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5 760 руб. 

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В наличии
Код товара: 621128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42
7 130 руб. -21%
9 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
800

Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42

Лимитированная серия «Донбасс». Очень крепкий и очень надежный. Увеличение 10х, диаметр объектива 42 мм, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, съемные наглазники против боковой засветки, уникальная конструкция диоптрической коррекции, линейное поле зрения 98 м на дистанции 1000 м. Просветление FMC. Обрезиненный влагозащищенный корпус.

Отзывы о товаре Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лимитированная серия «Донбасс». Очень крепкий и очень надежный. Увеличение 10х, диаметр объектива 42 мм, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, съемные наглазники против боковой засветки, уникальная конструкция диоптрической коррекции, линейное поле зрения 98 м на дистанции 1000 м. Просветление FMC. Обрезиненный влагозащищенный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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