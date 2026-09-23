Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%7 130 руб. 9 000 руб.
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5 760 руб.
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5 760 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 621128
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 130 руб. -21%
9 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
800
Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42
Лимитированная серия «Донбасс». Очень крепкий и очень надежный. Увеличение 10х, диаметр объектива 42 мм, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, съемные наглазники против боковой засветки, уникальная конструкция диоптрической коррекции, линейное поле зрения 98 м на дистанции 1000 м. Просветление FMC. Обрезиненный влагозащищенный корпус.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Лимитированная серия «Донбасс». Очень крепкий и очень надежный. Увеличение 10х, диаметр объектива 42 мм, поворотно-выдвижные наглазники twist-up, съемные наглазники против боковой засветки, уникальная конструкция диоптрической коррекции, линейное поле зрения 98 м на дистанции 1000 м. Просветление FMC. Обрезиненный влагозащищенный корпус.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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