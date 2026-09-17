Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%5 080 руб. 6 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 30522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL
бинокль, увеличение 20x, диаметр объектива 50 мм, выходной зрачок 2.5 мм, поле зрения (на 1000 м): 56 м, вес 750 г
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Страна производитель
Китай
бинокль, увеличение 20x, диаметр объектива 50 мм, выходной зрачок 2.5 мм, поле зрения (на 1000 м): 56 м, вес 750 г
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VL