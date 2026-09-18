Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232400
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Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Максимальный диапазон зуммирования — от 8х до 32х (следует помнить, что при увеличении 32х, светосила прибора минимальна, поэтому наблюдать возможно только хорошо освещенные объекты). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки. Трудноистираемое многослойное (синее) просветвление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов. Хорошо выраженный стереоэффект. Бинокль хорошо «держит» фокус практически во всем диапазоне зуммирования, подфокусировка для сохранения объектов наблюдения в резкости — минимальна.
Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Максимальный диапазон зуммирования — от 8х до 32х (следует помнить, что при увеличении 32х, светосила прибора минимальна, поэтому наблюдать возможно только хорошо освещенные объекты). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки. Трудноистираемое многослойное (синее) просветвление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов. Хорошо выраженный стереоэффект. Бинокль хорошо «держит» фокус практически во всем диапазоне зуммирования, подфокусировка для сохранения объектов наблюдения в резкости — минимальна.
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