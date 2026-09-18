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Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport купить с доставкой в Москве
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Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport

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Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 1
Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 2
Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 3
Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 4
Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 1
  • Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 2
  • Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 3
  • Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 4
  • Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232417
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport

Бинокль с 10-кратным увеличением. Выполнен в габаритах бинокля 12-крат VEBER US. Его объектив (25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Этот бинокль дает, пожалуй, самую яркую картинку в линейке VEBER ULTRA SPORT. Шарнирные узлы получили дополнительную защиту от грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках. Жесткий кейс в комплекте.

Отзывы о товаре Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль с 10-кратным увеличением. Выполнен в габаритах бинокля 12-крат VEBER US. Его объектив (25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Этот бинокль дает, пожалуй, самую яркую картинку в линейке VEBER ULTRA SPORT. Шарнирные узлы получили дополнительную защиту от грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках. Жесткий кейс в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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