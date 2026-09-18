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Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED купить с доставкой в Москве
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Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED

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Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 1
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 2
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 3
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 4
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 5
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 6
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 7
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 8
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 1
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 2
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 3
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 4
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 5
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 6
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 7
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 8
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232124
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х19
Вес, кг.
3.7

Описание товара Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED

Видеообзор на Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED

Видеообзор Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED
 

Отзывы о товаре Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED

Видеообзор Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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