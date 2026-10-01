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Осветитель светодиодный Godox SL60IID купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox SL60IID

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Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 7
Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 8
Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель SL60IID, Рефлектор, Защитная крышка, Кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
70
Световой поток, Лм
18600
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox SL60IID - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
12 890 руб.  19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617942
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель SL60IID, Рефлектор, Защитная крышка, Кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
70
Световой поток, Лм
18600
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
23х24х14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х23
Вес, кг.
1.43

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL60IID

Светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 70 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность . Godox SL60IID– бюджетный, компактный и очень мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 К (сбалансированной по дневному свету) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входящим в комплект) составляет 18600 лк. Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (приобретается дополнительно) или смартфона с помощью приложения Godox Light. Универсальный осветитель Godox SL60IID подойдет для создания освещения во время фотосъемок или видеопроизводства, особенно в небольших студиях или в условиях ограниченного пространства. Биколорная версия осветителя Godox SL60IIBI имеет аналогичные характеристики и формирует световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500K в широком диапазоне от «теплого» до «холодного» белого цвета. Правильная цветопередача Высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, когда объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно. Правильная цветопередача гарантируется индексами CRI/TLCI>96/97. Световые динамические спецэффекты SL60IID поддерживают режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д. Легкое управление Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д. Дистанционное управление Параметры SL60IID можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения. Компактный легкий корпус Осветитель SL60IID – это стремление к идеальному балансу между высокой мощностью и минимальным размером. Размеры корпуса всего 23х24х14 см, а вес 1.6 кг, поэтому это устройство могут выбрать и часто путешествующие фотографы и видеографы. Байонет Bowens Штатное металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки Godox и других производителей, которые используют это популярное крепление. Активное охлаждение В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». Активное охлаждение включается при повышении температуры, чтобы осветитель длительно и непрерывно Питание осветителя Благодаря комплектному адаптеру питания осветитель готов к работе там, где есть электрическая сеть 220В.18600 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор в комплекте.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL60IID




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель SL60IID, Рефлектор, Защитная крышка, Кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
70
Световой поток, Лм
18600
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
23х24х14
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 70 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность . Godox SL60IID– бюджетный, компактный и очень мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 К (сбалансированной по дневному свету) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входящим в комплект) составляет 18600 лк. Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (приобретается дополнительно) или смартфона с помощью приложения Godox Light. Универсальный осветитель Godox SL60IID подойдет для создания освещения во время фотосъемок или видеопроизводства, особенно в небольших студиях или в условиях ограниченного пространства. Биколорная версия осветителя Godox SL60IIBI имеет аналогичные характеристики и формирует световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500K в широком диапазоне от «теплого» до «холодного» белого цвета. Правильная цветопередача Высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, когда объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно. Правильная цветопередача гарантируется индексами CRI/TLCI>96/97. Световые динамические спецэффекты SL60IID поддерживают режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д. Легкое управление Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д. Дистанционное управление Параметры SL60IID можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения. Компактный легкий корпус Осветитель SL60IID – это стремление к идеальному балансу между высокой мощностью и минимальным размером. Размеры корпуса всего 23х24х14 см, а вес 1.6 кг, поэтому это устройство могут выбрать и часто путешествующие фотографы и видеографы. Байонет Bowens Штатное металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки Godox и других производителей, которые используют это популярное крепление. Активное охлаждение В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». Активное охлаждение включается при повышении температуры, чтобы осветитель длительно и непрерывно Питание осветителя Благодаря комплектному адаптеру питания осветитель готов к работе там, где есть электрическая сеть 220В.18600 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор в комплекте.


Теги товара: светодиодные led
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