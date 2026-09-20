Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель Godox ML60IIBi, адаптер Godox AD-E2, сетевой адаптер питания, рефлектор, крышка светодиода, кабель питания от сети, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
70
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2800-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель Godox ML60IIBi, адаптер Godox AD-E2, сетевой адаптер питания, рефлектор, крышка светодиода, кабель питания от сети, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
70
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
32x13.5x29.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х14
Вес, кг.
2.7
Описание товара Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi
Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi – новая облегченная модификация популярного компактного источника постоянного света Godox ML60Bi, выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500К и максимальной мощностью 70 Вт. Благодаря небольшому весу (всего 0.5 кг) и компактным размерам, не превышающим размер ладони, с ним будет удобно работать «в полях». Прибор с опцией питания от аккумуляторов NP-F (приобретаются отдельно) создаст достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фотоили видеосъемок.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель Godox ML60IIBi, адаптер Godox AD-E2, сетевой адаптер питания, рефлектор, крышка светодиода, кабель питания от сети, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
70
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
32x13.5x29.5
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi – новая облегченная модификация популярного компактного источника постоянного света Godox ML60Bi, выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500К и максимальной мощностью 70 Вт. Благодаря небольшому весу (всего 0.5 кг) и компактным размерам, не превышающим размер ладони, с ним будет удобно работать «в полях». Прибор с опцией питания от аккумуляторов NP-F (приобретаются отдельно) создаст достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фотоили видеосъемок.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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