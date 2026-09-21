Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 100B
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
диффузор, рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
4570
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700 до 6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
диффузор, рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
4570
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700 до 6500 К
Габаритные размеры, см
145x86x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х13
Вес, кг.
1.3
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 100B
Светодиодный осветитель Falcon Eyes — это сочетание мощного света и легкости. При весе всего 0,835 кг он не утяжелит вашу студию и прекрасно подойдет для мобильных съемок. Мощность 100 Вт дает внушительную освещенность 4570 лк — яркий свет для портретов, видео и предметной съемки. Крепление с резьбовым отверстием 1/4 обеспечивает легкую и быструю установку, а байонет Bowens расширяет ваши возможности по использованию аксессуаров. Диапазон регулировки яркости от 0% до 100% позволит легко подобрать нужное освещение под любую задачу.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
диффузор, рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
4570
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700 до 6500 К
Габаритные размеры, см
145x86x100 мм
Страна производитель
Китай
Светодиодный осветитель Falcon Eyes — это сочетание мощного света и легкости. При весе всего 0,835 кг он не утяжелит вашу студию и прекрасно подойдет для мобильных съемок. Мощность 100 Вт дает внушительную освещенность 4570 лк — яркий свет для портретов, видео и предметной съемки. Крепление с резьбовым отверстием 1/4 обеспечивает легкую и быструю установку, а байонет Bowens расширяет ваши возможности по использованию аксессуаров. Диапазон регулировки яркости от 0% до 100% позволит легко подобрать нужное освещение под любую задачу.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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