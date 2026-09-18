Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 450 руб. 4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 229771
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
3
Мощность фронтальных колонок
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
770
Описание товара Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт
Колонки 2.0 Logitech Z150 представляют собой компактный аксессуар, незаменимый для последующего подключения к вашему ПК или ноутбуку. Необходимые пользователю элементы управления компактно расположены на лицевой стороне корпуса. Подключение Logitech Z150 производится при помощи кабеля, а также разъема 3.5 Jack. Общая мощность колонок составляет 3 Вт. Данный аксессуар справится с беспрецедентным воспроизведением как высоких, так и низких частот. Выполненный из пластика корпус дополнен разъемом для наушников.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
3
Мощность фронтальных колонок
1.5
Страна производитель
Китай
Колонки 2.0 Logitech Z150 представляют собой компактный аксессуар, незаменимый для последующего подключения к вашему ПК или ноутбуку. Необходимые пользователю элементы управления компактно расположены на лицевой стороне корпуса. Подключение Logitech Z150 производится при помощи кабеля, а также разъема 3.5 Jack. Общая мощность колонок составляет 3 Вт. Данный аксессуар справится с беспрецедентным воспроизведением как высоких, так и низких частот. Выполненный из пластика корпус дополнен разъемом для наушников.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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