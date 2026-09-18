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Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт

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Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 1
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 2
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 3
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 4
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 5
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 6
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 7
Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
3
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 1
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 2
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 3
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 4
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 5
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 6
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 7
  • Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 450 руб.  4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229771
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
3
Мощность фронтальных колонок
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
770

Описание товара Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт

Колонки 2.0 Logitech Z150 представляют собой компактный аксессуар, незаменимый для последующего подключения к вашему ПК или ноутбуку. Необходимые пользователю элементы управления компактно расположены на лицевой стороне корпуса. Подключение Logitech Z150 производится при помощи кабеля, а также разъема 3.5 Jack. Общая мощность колонок составляет 3 Вт. Данный аксессуар справится с беспрецедентным воспроизведением как высоких, так и низких частот. Выполненный из пластика корпус дополнен разъемом для наушников.

Отзывы о товаре Колонки Logitech Z150 2.0 черный 3Вт




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
3
Мощность фронтальных колонок
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.0 Logitech Z150 представляют собой компактный аксессуар, незаменимый для последующего подключения к вашему ПК или ноутбуку. Необходимые пользователю элементы управления компактно расположены на лицевой стороне корпуса. Подключение Logitech Z150 производится при помощи кабеля, а также разъема 3.5 Jack. Общая мощность колонок составляет 3 Вт. Данный аксессуар справится с беспрецедентным воспроизведением как высоких, так и низких частот. Выполненный из пластика корпус дополнен разъемом для наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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