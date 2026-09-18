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Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 купить с доставкой в Москве
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Лупа Levenhuk Zeno Gem M9

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Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 1
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 2
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 3
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 4
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 5
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 6
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 7
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 1
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 2
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 3
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 4
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 5
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 6
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 7
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228839
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
300

Описание товара Лупа Levenhuk Zeno Gem M9

Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 – надежный оптический инструмент для изучения мелких предметов и текста. У этой лупы 21-миллиметровая линза из стекла и ударопрочный металлический корпус. Она передает очень четкое и контрастное изображение и не боится случайных падений и ударов. Складная конструкция позволяет брать лупу Levenhuk Zeno Gem M9 с собой повсюду: в магазин, офис, торговый центр или загородную поездку. Особенность модели – встроенная подсветка. Два светодиода расположены у основания линзы и дают равномерное и яркое освещение. С лупой Levenhuk Zeno Gem M вы сможете изучать мелкие предметы, читать, рассматривать детали предметов искусства или электронные платы даже в полной темноте.

Отзывы о товаре Лупа Levenhuk Zeno Gem M9




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 – надежный оптический инструмент для изучения мелких предметов и текста. У этой лупы 21-миллиметровая линза из стекла и ударопрочный металлический корпус. Она передает очень четкое и контрастное изображение и не боится случайных падений и ударов. Складная конструкция позволяет брать лупу Levenhuk Zeno Gem M9 с собой повсюду: в магазин, офис, торговый центр или загородную поездку. Особенность модели – встроенная подсветка. Два светодиода расположены у основания линзы и дают равномерное и яркое освещение. С лупой Levenhuk Zeno Gem M вы сможете изучать мелкие предметы, читать, рассматривать детали предметов искусства или электронные платы даже в полной темноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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