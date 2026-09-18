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Характеристики
Тип товара
Лупа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228839
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Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 – надежный оптический инструмент для изучения мелких предметов и текста. У этой лупы 21-миллиметровая линза из стекла и ударопрочный металлический корпус. Она передает очень четкое и контрастное изображение и не боится случайных падений и ударов. Складная конструкция позволяет брать лупу Levenhuk Zeno Gem M9 с собой повсюду: в магазин, офис, торговый центр или загородную поездку. Особенность модели – встроенная подсветка. Два светодиода расположены у основания линзы и дают равномерное и яркое освещение. С лупой Levenhuk Zeno Gem M вы сможете изучать мелкие предметы, читать, рассматривать детали предметов искусства или электронные платы даже в полной темноте.
Лупа Levenhuk Zeno Gem M9 – надежный оптический инструмент для изучения мелких предметов и текста. У этой лупы 21-миллиметровая линза из стекла и ударопрочный металлический корпус. Она передает очень четкое и контрастное изображение и не боится случайных падений и ударов. Складная конструкция позволяет брать лупу Levenhuk Zeno Gem M9 с собой повсюду: в магазин, офис, торговый центр или загородную поездку. Особенность модели – встроенная подсветка. Два светодиода расположены у основания линзы и дают равномерное и яркое освещение. С лупой Levenhuk Zeno Gem M вы сможете изучать мелкие предметы, читать, рассматривать детали предметов искусства или электронные платы даже в полной темноте.
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