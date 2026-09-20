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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 купить с доставкой в Москве
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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30

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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 1
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 2
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 3
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 4
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 5
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 6
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 7
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 8
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 9
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x45
Увеличение, крат
1.2, 1.8, 2.5, 3.5
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 1
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 2
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 3
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 4
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 5
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 6
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 7
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 8
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 9
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538628
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x45
Увеличение, крат
1.2, 1.8, 2.5, 3.5
Дополнительно
возможность установки 2 линз одновременно,
Габариты
30x21x7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
480

Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30

Лупа Discovery Crafts DHD позволяет устанавливать одну или сразу две линзы друг за другом. Благодаря этому проще подобрать подходящее для работы увеличение. Лупа очень удобна в использовании, так как линзы предназначены для наблюдений обоими глазами, длину головного крепления можно регулировать, также есть подсветка для работы в условиях слабой освещенности. В качестве материала для линз было использовано полимерное оптическое стекло. Оно прочное, передает четкую и контрастную картинку, и при этом оно достаточно легкое – особенно в сравнении с обычным стеклом. Это делает легче всю конструкцию, поэтому лупой удобно пользоваться даже длительное время без перерыва. В центре лупы расположена подсветка, которая работает от стандартных батареек. Лупа Discovery Crafts DHD – отличный выбор для профессиональной работы ювелира, часового мастера, компьютерного мастера, реставратора. Также она пригодится для технического хобби, например моделирования.

Отзывы о товаре Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x45
Увеличение, крат
1.2, 1.8, 2.5, 3.5
Дополнительно
возможность установки 2 линз одновременно,
Габариты
30x21x7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Discovery Crafts DHD позволяет устанавливать одну или сразу две линзы друг за другом. Благодаря этому проще подобрать подходящее для работы увеличение. Лупа очень удобна в использовании, так как линзы предназначены для наблюдений обоими глазами, длину головного крепления можно регулировать, также есть подсветка для работы в условиях слабой освещенности. В качестве материала для линз было использовано полимерное оптическое стекло. Оно прочное, передает четкую и контрастную картинку, и при этом оно достаточно легкое – особенно в сравнении с обычным стеклом. Это делает легче всю конструкцию, поэтому лупой удобно пользоваться даже длительное время без перерыва. В центре лупы расположена подсветка, которая работает от стандартных батареек. Лупа Discovery Crafts DHD – отличный выбор для профессиональной работы ювелира, часового мастера, компьютерного мастера, реставратора. Также она пригодится для технического хобби, например моделирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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