Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251466
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Складная лупа Levenhuk Zeno Gem M11 пригодится ювелиру, коллекционеру, часовому мастеру и всем, кто работает с бумажными купюрами. Эта лупа дает 40-кратное увеличение и имеет две встроенные подсветки. Лупой удобно пользоваться даже в плохо освещенных помещениях, ее можно брать с собой в длительные поездки или на встречи с клиентами. Пригодится лупа Levenhuk Zeno Gem M11 и дома: она поможет разобрать мелкий текст в книге или инструкции, рассмотреть дефект на ткани или мебели. Светодиодная подсветка позволит работать с мелкими предметами в условиях плохой освещенности. С помощью ультрафиолетовой подсветки вы сможете проверить подлинность купюр. Все лампочки расположены около основания линзы и хорошо освещают рабочую область под ней. Корпус лупа изготовлен из металла и надежно защищает ее от ударов и повреждений.
Складная лупа Levenhuk Zeno Gem M11 пригодится ювелиру, коллекционеру, часовому мастеру и всем, кто работает с бумажными купюрами. Эта лупа дает 40-кратное увеличение и имеет две встроенные подсветки. Лупой удобно пользоваться даже в плохо освещенных помещениях, ее можно брать с собой в длительные поездки или на встречи с клиентами. Пригодится лупа Levenhuk Zeno Gem M11 и дома: она поможет разобрать мелкий текст в книге или инструкции, рассмотреть дефект на ткани или мебели. Светодиодная подсветка позволит работать с мелкими предметами в условиях плохой освещенности. С помощью ультрафиолетовой подсветки вы сможете проверить подлинность купюр. Все лампочки расположены около основания линзы и хорошо освещают рабочую область под ней. Корпус лупа изготовлен из металла и надежно защищает ее от ударов и повреждений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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