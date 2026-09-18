Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 279582
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
регулировка угла наклона линзы в диапазоне от 180 до 120 град.
Габариты
230x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х4
Вес, г.
180
Описание товара Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная
Levenhuk Zeno Read ZR10 – это лупа на ручке, снабженная бифокальной линзой. Большая квадратная линза дает увеличение в 2 крата, малая линза круглой формы приближает в 6 раз. Угол наклона основной линзы можно регулировать. Есть встроенная светодиодная подсветка, позволяющая использовать лупу даже в полной темноте. Питание – стандартные батарейки. Лупа прекрасно подходит для работы с мелким текстом, детального рассматривания фотографий, карт, чертежей, марок, денежных знаков
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
регулировка угла наклона линзы в диапазоне от 180 до 120 град.
Габариты
230x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Levenhuk Zeno Read ZR10 – это лупа на ручке, снабженная бифокальной линзой. Большая квадратная линза дает увеличение в 2 крата, малая линза круглой формы приближает в 6 раз. Угол наклона основной линзы можно регулировать. Есть встроенная светодиодная подсветка, позволяющая использовать лупу даже в полной темноте. Питание – стандартные батарейки. Лупа прекрасно подходит для работы с мелким текстом, детального рассматривания фотографий, карт, чертежей, марок, денежных знаков
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная