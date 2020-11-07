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Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver

Артикул: 227043
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 1
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 2
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 3
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 1
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 2
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 3
2 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227043
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSatechi
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г175
Интерфейс подключенияBluetooth
Источник питания мышиаккумулятор
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм57х32х111
Тип беспроводной связиBluetooth
Цветсерый
Разрешение оптического сенсора, dpi1200
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous – беспроводная мышь. Подходит для использования с разными устройствами. Модель Satechi M1 имеет две основные кнопки и колёсико прокрутки. Корпус устройства изготовлен из шлифованного алюминия. Для того чтобы зарядить мышь, используется разъём USB-C. На Satechi M1 используется беспроводное подключения Bluetooth.


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Самовывоз невозможен
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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