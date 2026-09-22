Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832)
Представляем универсальную беспроводную мышь от бренда Lenovo, сочетающую в себе стильный дизайн и передовые технологии. Эта мышь выполнена в элегантных серебристых и серых оттенках, что делает ее идеальным аксессуаром для любого современного рабочего пространства. Устройство обеспечивает подключение через радиоканал или Bluetooth, что дает вам гибкость и удобство использования. Мышь разработана для комфортного использования как правой, так и левой рукой, поддерживая универсальный хват. Бесшумные кнопки позволят вам работать, не беспокоя окружающих. Оборудованная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, эта мышь обеспечит плавное и точное перемещение курсора, будь то работа с текстом или быстрые маневры в играх. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над устройством. Питается мышь от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Легкость конструкции, весом всего 61 г, делает ее идеальной для длительного использования без какого-либо напряжения. Мышь Lenovo – это надежный компаньон для работы и развлечений, объединяющий в себе функциональность и стиль.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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