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Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832)

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Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 1
Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 2
Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 3
Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 4
Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серебристый, серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 1
  • Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 2
  • Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 3
  • Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 4
  • Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727528
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серебристый, серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832)

Представляем универсальную беспроводную мышь от бренда Lenovo, сочетающую в себе стильный дизайн и передовые технологии. Эта мышь выполнена в элегантных серебристых и серых оттенках, что делает ее идеальным аксессуаром для любого современного рабочего пространства. Устройство обеспечивает подключение через радиоканал или Bluetooth, что дает вам гибкость и удобство использования. Мышь разработана для комфортного использования как правой, так и левой рукой, поддерживая универсальный хват. Бесшумные кнопки позволят вам работать, не беспокоя окружающих. Оборудованная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, эта мышь обеспечит плавное и точное перемещение курсора, будь то работа с текстом или быстрые маневры в играх. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над устройством. Питается мышь от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Легкость конструкции, весом всего 61 г, делает ее идеальной для длительного использования без какого-либо напряжения. Мышь Lenovo – это надежный компаньон для работы и развлечений, объединяющий в себе функциональность и стиль.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серебристый, серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную беспроводную мышь от бренда Lenovo, сочетающую в себе стильный дизайн и передовые технологии. Эта мышь выполнена в элегантных серебристых и серых оттенках, что делает ее идеальным аксессуаром для любого современного рабочего пространства. Устройство обеспечивает подключение через радиоканал или Bluetooth, что дает вам гибкость и удобство использования. Мышь разработана для комфортного использования как правой, так и левой рукой, поддерживая универсальный хват. Бесшумные кнопки позволят вам работать, не беспокоя окружающих. Оборудованная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, эта мышь обеспечит плавное и точное перемещение курсора, будь то работа с текстом или быстрые маневры в играх. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над устройством. Питается мышь от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Легкость конструкции, весом всего 61 г, делает ее идеальной для длительного использования без какого-либо напряжения. Мышь Lenovo – это надежный компаньон для работы и развлечений, объединяющий в себе функциональность и стиль.
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Отзывы


Мышь Lenovo 600 светло-серый (GY50X88832) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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