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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218984
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х32
Вес, кг.
14

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 позволит вам значительно сэкономить место на вашей кухне и при этом обзавестись действительно нужным и важным бытовым прибором. Это устройство мощностью в 1270 Вт, с объемом в 20 л и диаметром поддона в 25.5 см, чтобы вы могли быстро разогревать достаточно объемные блюда, внутренняя поверхность устройства выполнена из нержавеющей стали, так что печь легко очищать. Bosch Serie 4 BFL520MS0 снабжен режимом разморозки, чтобы вам не пришлось долго ждать в процессе готовки блюд. Роликовая подставка обеспечивает надежное и плавное вращение стеклянного поддона для равномерного подогрева. С подсветкой камеры вы сможете следить за процессом.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 позволит вам значительно сэкономить место на вашей кухне и при этом обзавестись действительно нужным и важным бытовым прибором. Это устройство мощностью в 1270 Вт, с объемом в 20 л и диаметром поддона в 25.5 см, чтобы вы могли быстро разогревать достаточно объемные блюда, внутренняя поверхность устройства выполнена из нержавеющей стали, так что печь легко очищать. Bosch Serie 4 BFL520MS0 снабжен режимом разморозки, чтобы вам не пришлось долго ждать в процессе готовки блюд. Роликовая подставка обеспечивает надежное и плавное вращение стеклянного поддона для равномерного подогрева. С подсветкой камеры вы сможете следить за процессом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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